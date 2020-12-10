Коронавирус в Саратове, последние новости на 10 декабря 2020 года: Смертность не снижается, число выхоровевших и вновь заразившихся растет

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области не снижается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 1.00 10 декабря в Саратовской области с начала пандемии общее число зараженных составило 29458 человек, 25 038 выздоровело. За сутки 259 новых подтвержденных случаев коронавируса, выздоровевших в этот раз больше – 373 человека.

Еще пять человек за прошлые сутки скончались от коронавируса. Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве здравоохранения, это две женщины и трое мужчин. Все они страдали хроническими заболеваниями:

Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрирована смерть от коронавируса у 289 человек.

Из-за распространения COVID-19 в регионе закрыты шесть школ.

- По одной в Перелюбском, Хвалынском, Федоровском, Краснокутском, Балтайском и Питерском районах — это 2 742 ученика и 188 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования. На «дистанционку» также ушли полностью 43 класса в разных школах региона.

Полностью закрыт садик в Балаковском районе и 22 группы в 19 детсадах области. Из-за ОРВИ не работают два детсада: в Аркадакском и Романовском районах, а также шесть групп в шести садах региона.

Из-за ОРВИ и гриппа на дому учатся ребята шести школ и частично 16 классов в десяти школах.

Напомним, с 9 декабря отменен режим дистанционного образования у школьников старших классов в 10 районах области.

Между тем, жители Саратова создали петицию о возврате дистанционного обучения в школах.

- Такое решение является совершенно неадекватным и может спровоцировать подъем заболеваемости COVID-19 под новогодние праздники, — считает создатель петиции на сайте Change.org пользователь под ником «Антонио Щедрый».

- Многие родители и ученики недовольны таким решением, и мы требуем продлить дистанционный формат обучения вплоть до конца второй четверти, то есть до конца текущего года, — говорится в петиции.

Ее подписали уже 2,2 тыс. человек.

При этом не менее активно в соцсетях отстаивают свою позицию сторонники очного обучения.

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