Саратовцы требуют вернуть дистанционное образование в школы

Петиция на сайте change.org
Житель Саратова создал петицию о возврате дистанционного обучения в школах.
Напомним, сегодня, 9 декабря, обучение вновь стало очным, что вызвало недовольство ряда граждан.
- Такое решение является совершенно неадекватным и может спровоцировать подъем заболеваемости COVID-19 под новогодние праздники, — считает создатель петиции на сайте Change.org пользователь под ником «Антонио Щедрый».
Он уверен, что возобновление занятий противоречит введению других ограничительных мер
- Многие родители и ученики недовольны таким решением, и мы требуем продлить дистанционный формат обучения вплоть до конца второй четверти, то есть до конца текущего года, — говорится в петиции.
Ее подписали уже 2,2 тыс. человек.
Примечательно, что не менее активно в соцсетях отстаивают свою позицию сторонники очного обучения.
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