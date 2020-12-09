Саратовцы требуют вернуть дистанционное образование в школы

Петиция на сайте change.org

Житель Саратова создал петицию о возврате дистанционного обучения в школах.

Напомним, сегодня, 9 декабря, обучение вновь стало очным, что вызвало недовольство ряда граждан.

- Такое решение является совершенно неадекватным и может спровоцировать подъем заболеваемости COVID-19 под новогодние праздники, — считает создатель петиции на сайте Change.org пользователь под ником «Антонио Щедрый».

Он уверен, что возобновление занятий противоречит введению других ограничительных мер

- Многие родители и ученики недовольны таким решением, и мы требуем продлить дистанционный формат обучения вплоть до конца второй четверти, то есть до конца текущего года, — говорится в петиции.

Ее подписали уже 2,2 тыс. человек.

Примечательно, что не менее активно в соцсетях отстаивают свою позицию сторонники очного обучения.

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