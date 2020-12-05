Полицейские спасли людей из горящего дома в центре Саратова

Полицейский Серик Калимов

Саратовские полицейские спасли людей из огня. Они помогли гражданам выбраться из охваченного пламенем дома на улице Первомайская.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, информацию о пожаре в двухэтажном доме по радиосвязи принял командир 2-го взвода 1-й роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Саратову Серик Калимов.

- Обнаружено возгорание квартиры на первом этаже, где из окон полыхали языки пламени. Местные жители стояли на улице. На мой вопрос, надо ли кого-то эвакуировать, они ответили, что никого нет. Когда пошел обходить по периметру здание, услышал со второго этажа мужские голоса и силуэты, — отметил Калимов.

По карнизу и газовой трубе он добрался до второго этажа. В этот момент к месту пожара приехали сотрудники полка ППСП УМВД России по городу Саратову лейтенант полиции Газинур Амиров и младший сержант полиции Абат Искалиев. Серик Калимов спас через окно 52-летнего гражданина и передал коллеге, второго мужчину вытащили с помощью лестницы прибывших пожарных.

- Потом услышал женские голоса из дома, просившие о помощи. Так как там не было ничего видно, я попросил ее выйти на мой голос. Испуганная женщина пришла, ее поставили на лестницу и спустили вниз. Всех передали скорой помощи, — рассказал полицейский.

Женщина поблагодарила правоохранителей за спасение.

Руководство УМВД России по Саратову решает вопрос о поощрении полицейских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Саратове полицейские спасли на пожаре трех человек

Возгорание произошло на улице Соколовая

(подробнее)

Дорожные полицейские спасли детей из горящего дома на Сызранской

Лейтенанты рисковали своей жизнью, эвакуируя 12 человек

(подробнее)

Под Саратовом полицейский спас из горящего общежития шесть человек

За пять минут мужчина вывел четверых взрослых и на руках вынес двух детей

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.