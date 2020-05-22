В Саратове полицейские спасли на пожаре трех человек

22 Май 2020 2020-05-22T14:47:18+03:00

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В Саратове в ночь с 17 на 18 мая полыхало здание на Соколовой улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, возгорание заметили проезжающие мимо сотрудники ДПС старший лейтенант полиции Никита Фролов и лейтенант полиции Андрей Пустов, которые патрулировали город.

Они сообщили о ЧП в дежурную часть, вызвали сотрудников МЧС и скорой помощи. А сами забежали в дом и стали будить соседей, до приезда спасателей правоохранители вывели на улицу трех человек.

Те поблагодарили полицейских, ведь если бы не они, могла бы произойти трагедия.

Чуть позже на место пожара прибыл еще один экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Саратову.

Лейтенант полиции Владимир Коротеев и младший лейтенант полиции Роман Аверьянов осуществляли контроль за безопасностью дорожного движения во время проведения пожарно-спасательных работ.

Руководство Управления МВД России по Саратову решает вопрос о поощрении полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780578" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ДПС спасли на пожаре трех саратовцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU