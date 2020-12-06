Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 декабря 2020 года: прибыла первая партия вакцины от COVID-19

Уже 3,5 тысячи саратовских медиков захотели провакцинироваться от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саратовской области на утро 6 декабря стало известно о 258 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 28 433, а выздоровевших — 24 115. За сутки выписали 198 человек.

Все 258 заболевших за сутки — контактные. Больше всего выявлено случаев в Саратове — 123.

Заразились 19 детей до 14 лет, восемь в возрасте 15–17 лет, 94 человека старше 60 лет.

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От коронавируса умерли пять человек, поэтому количество смертей в регионе достигло 267. Одна из скончавшихся, 58-летняя женщина, поступила в стационар со 100-процентным поражением легких. Она боролась за жизнь 50 суток, но не смогла выжить. Также у нее был ВИЧ и гепатит.

Умерли двое мужчин, 65 и 70 лет. Они страдали артериальной гипертензией. Еще один 70-летний пациент ранее перенес инфаркт миокарад, а у 76-летнего была ишемия головного мозга.

К тому же в Саратов поступила первая партия вакцины от коронавируса — 690 доз.

Как отметил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, привиться уже захотели 3,5 тыс. медиков. Сейчас их проверяют на наличие антител.

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