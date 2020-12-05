В Саратове от коронавируса умерла женщина с ВИЧ и гепатитом

Пострадавшая провела в стационаре 50 дней Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались пять человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, это одна женщина и четверо мужчин.

58-летняя женщина поступила в больницу со 100%-ным поражением легких — это показала компьютерная томография. Она провела в стационаре 50 суток, но ее состояние не улучшилось. При этом имелись сопутствующие заболевания — ВИЧ и гепатит.

Двое мужчин, 65 и 70 лет, страдали артериальной гипертензией. Еще один 70-летний мужчина ранее перенес инфаркт миокарда. А у 76-летнего пациента было больное сердце и хроническая ишемия головного мозга.

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