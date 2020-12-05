В Саратовской области за сутки 258 человек заразились коронавирусом

За сутки коронавирусом заразились 258 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 258 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, на 5 декабря количество зараженных составляет 28 433, а выздоровевших — 24 115. За сутки вылечились 198 пациентов.

Больше всего новых случаев в Саратове — 123.

Все заболевшие — контактные лица. Из них у 165 коронавирус протекает с признаками ОРВИ, у 69 — с пневмонией, у остальных — бессимптомно.

За сутки заразились 19 детей до 14 лет, а старше 60 лет — 94 человека.

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