В Саратовской области за сутки 258 человек заразились коронавирусом

За сутки коронавирусом заразились 258 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 258 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, на 5 декабря количество зараженных составляет 28 433, а выздоровевших — 24 115. За сутки вылечились 198 пациентов.
Больше всего новых случаев в Саратове — 123.
Все заболевшие — контактные лица. Из них у 165 коронавирус протекает с признаками ОРВИ, у 69 — с пневмонией, у остальных — бессимптомно.
За сутки заразились 19 детей до 14 лет, а старше 60 лет — 94 человека.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.