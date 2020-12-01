В Саратове зарегистрировано сразу три случая повторного заражения коронавирусом

Министр Костин доложил губернатору Радаеву, что в регионе зафиксированы первые случаи повторного заражения коронавирусом

В Саратове зарегистрировали повторные случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Олег Костин вечером 1 декабря на заседании координационного совета при губернаторе.

- Три врача заболели в ковидном госпитале Перинатального центра. Они еще находятся на больничном, — рассказал министр здравоохранения области Олег Костин.

Всего за время пандемии в регионе заразились 2 495 медработников.

Между тем, 20 ноября в Саратове скончался 31-летний мужчина, который до этого провел антикоронавирусное лечение в московской больнице в течение восьми дней. После выписки он прибыл в Саратов и в течение двух дней у него снова начала появляться температура, одышка.

Его госпитализировали в коронавирусны стационар с двусторонней полисегментарной пневмонией, легкие были поражены на 40-50%.

Несмотря на лечение, инфильтративный процесс в легочной ткани распространился на 75%, нарастала дыхательная недостаточность. На 18-е сутки заболевания развилась асистопия, после реанимации его сердце вновь заработало. На следующий день мужчина скончался.

Всего он провел в саратовском госпитале 19 дней, двое суток - под аппаратом ИВЛ. Страдал хронической болезнью почек.

Кроме этого министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил на заседании координационного совета, что вторая волна коронавируса превзошла первую.

- Точную дату, когда вернемся к обычной жизни, сказать невозможно, мнения вирусологов разделились. Но все согласны, что коронавирус в России в 2021 году неизбежен, — сказал Костин.

По его словам, из положительного есть то, что врачи уже знают, как бороться с COVID-19, больницы оснащены койками, будет проходить вакцинация.

Сейчас в Саратовской области зарегистрировано более 27 тыс. зараженных, 3,5 тыс. сейчас лежат в больницах, 978 — лечатся на дому. Всего открыто 4 405 мест в стационарах, из них 2 782 с кислородной поддержкой.

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