В Саратове от коронавируса скончался 31-летний мужчина

В Саратовской области из-за коронавируса не стало еще троих человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, болезнь унесла жизнь 42-летнего мужчины. Он не состоял на учете в поликлинике по месту жительства, не обращался за помощью к врачам.

Гражданин скончался дома, при обследовании в крови обнаружен этиловый спирт в высокой концентрации. После смерти у него обнаружили коронавирус.

В московской больнице восемь дней лечился 31-летний мужчина, после выписки в течение двух дней у него снова начала появляться температура, одышка.

Его госпитализировали в ковидный стационар Саратова с двусторонней полисегментарной пневмонией, легкие были поражены на 40-50%.

Несмотря на лечение, инфильтративный процесс в легочной ткани распространился на 75%, нарастала дыхательная недостаточность. На 18-е сутки заболевания развилась асистопия, после реанимации его сердце вновь заработало. На следующий день мужчина скончался.

Он провел 19 дней в больнице, двое суток под аппаратом ИВЛ. Страдал хронической болезнью почек.

Болезнь оказалась сильнее 65-летней женщины, компьютерная томография в стационаре выявила поражение легких в объеме КТ-4. Несмотря на лечение и реанимацию, на пятые сутки она скончалась. Гражданка страдала сахарным диабетом, артериальной гипертензией.

Общее число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 205.

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