Морозы в Саратов принесут ветры из Казахастана

Саратовцев ожидает период затяжных морозов Фото: Екатерина Семенова

Ноябрь заканчивается, а зима пока не пришла в Саратовскую область. Корреспондент «КП-Саратов» пообщался со специалистами областного Гидрометцентра, чтобы выяснить, когда же ударят морозы.

Оказывается, такая теплая погода, которая сейчас становилась в Саратовской области, действительно немного аномальна. Среднесуточная температура сейчас примерно на 5 градусов выше нормы.

Такая погода сохранится и в выходные дни. По прогнозу метеорологов, по ночам будет до -5 градусов, а днем столбик термометра будет колебаться около нуля. При этом сохранятся туманы, будет идти мокрый снег, ожидается гололед и гололедица.

На дорогах сохраняется гололедица Фото: Екатерина Семенова

Резкий перелом в пользу зимы может наступить в понедельник. Последний день ноября принесет с собой первые ощутимые морозы. Похолодает сразу до -3... -8 градусов ночью и примерно столько же будет днем. Осадки прекратятся, а ветер сменит направление на восточное.

«Виновником» этого является антициклон, который укоренился в Предуралье. Он затронет наш регион сперва лишь карем, но со временем будет только расти. Восточный ветер с стороны Казахстана и Оренбургской области принесет с собой похолодание.

- Наступит длительный период сухой и морозной погоды, — предупредила Лариса Васильева.

Будет морозно и без осадков Фото: Екатерина Семенова

Кроме того, специалисты Гидрометцентра рассказали об обстановке на водоемах.

Малые реки Саратовской области уже начали замерзать. На некоторых уже имеется неполный ледостав, на других пока лед образовался у берегов. На Волге постепенно замерзают протоки и заливы.

Сейчас Волга еще не замерзла Фото: Александр Уриевский

- Толщину льда пока измерить нельзя. Он слишком тонок и выходить на него запрещено, — пояснил начальник отдела гидрологии Александр Сурков.

Он отметил, что обычно Волга полностью покрывается льдом примерно в середине или ближе к концу декабря.

Скора река покроется льдом Фото: Ольга Симонова

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