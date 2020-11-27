Погода в Саратове резко сменится с оттепели на морозы

Саратовскую область накроет морозным антициклоном.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, это произойдет уже в понедельник, 30 ноября.

По прогнозу метеорологов, в выходные сохранится оттепельная пасмурная погода, днем столбик термометра будет показывать -3... +2 градуса. Ожидаются осадки, туман, гололед, гололедица.

Пока в регионе теплее, чем обычно для этого времени года, примерно на пять градусов в среднем.

С понедельника влияние на погоду в Саратовской области будет оказывать антициклон, центр которого сейчас находится в Предуралье. Впоследствии он будет расширяться.

Антициклон принесет с собой морозы, до -3... -8 градусов ночью и -2... -7 градусов днем. В Левобережье возможно до -13 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7-12 м/с. Осадки прекратятся.

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