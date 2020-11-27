Волга покрывается льдом примерно в середине декабря
Фото: Ольга Симонова
На малых реках Саратовской области постепенно устанавливается ледяной покров.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном Гидрометцентре, предупредив, что лед еще слишком тонкий и выходить на него нельзя.
В связи с этом специалисты пока не могут произвести замеры.
- Вес человека может выдержать лед, толщиной около 10 см, — рассказал начальник отдела гидрологии Александр Сурков.
Сейчас на малых реках есть ледовые явления, начинает формироваться ледостав и забереги — полосы льда вдоль берегов.
На Волге лед появился в заливах и протоках. Обычно река покрывается льдом к середине декабря.
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