Волга покрывается льдом примерно в середине декабря Фото: Ольга Симонова

На малых реках Саратовской области постепенно устанавливается ледяной покров.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном Гидрометцентре, предупредив, что лед еще слишком тонкий и выходить на него нельзя.

В связи с этом специалисты пока не могут произвести замеры.

- Вес человека может выдержать лед, толщиной около 10 см, — рассказал начальник отдела гидрологии Александр Сурков.

Сейчас на малых реках есть ледовые явления, начинает формироваться ледостав и забереги — полосы льда вдоль берегов.

На Волге лед появился в заливах и протоках. Обычно река покрывается льдом к середине декабря.

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