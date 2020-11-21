В день убийства мальчика в Энгельсе его мать родила седьмого ребенка

Мужчина оставил шестилетнего пасынка с приятелем, а когда пришел, обнаружил только труп мальчик Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вчера, 20 ноября, трагически оборвалась жизнь шестилетнего мальчика на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, за ним остался присматривать 47-летний мужчина по просьбе 37-летнего друга. Когда тот вернулся домой, то обнаружил изрезанный труп ребенка.

К расследованию дела подключены наиболее опытные следователи Фото: СУ СКР по Саратовской области

Уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала о семье, в которой жил убитый ребенок.

У его матери шесть детей, вчера, в день трагедии, она родила седьмого. Они живут в разных районах области, в отношении некоторых женщину лишили родительских прав.

Мать погибшего мальчика вчера родила седьмого ребенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник будет проведено совещание с органами системы профилактики районов, где проживают дети. Известно, что мать живет в Энгельсе с июля, но она там не прописана.

В день трагедии гражданка оставила ребенка со своим сожителем.

Татьяна Загородняя отметила, что подозреваемый в убийстве мужчина рецидивист. В тот момент, когда он находился с ребенком, злоумышленник был в невменяемом состоянии. Подтверждение этого по экспертизе пока нет.

Татьяна Загородняя рассказала, что оставшийся с ребенком мужчина был в невменяемом состоянии Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина, его задержали. К расследованию подключены наиболее опытные работники СК.

Мужчина оставил шестилетнего пасынка с приятелем, а когда пришел, обнаружил только труп мальчик Фото: СУ СКР по Саратовской области

Свою проверку начала прокуратура, расследование взял на контроль прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства Саратовской области Ирине Седовой организовать проверку профильными ведомствами по обстоятельствам дела. Родственникам погибшего окажут необходимую помощь.

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