Собачник обнаружил труп в лесопарке Энгельса

Тело мужчины было найдено в лесу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В лесопарке «Лесной» Энгельса найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружил вечером 19 ноября местный житель.
Мужчина выгуливал собаку и в 3-х км вглубь лесопарка увидел тело. Он вызвал полицию.
Следователи осмотрели погибшего, установлена его личность — ушедший из дома накануне вечером 49-летний мужчина.
Начата проверка, устанавливаются обстоятельства гибели человека.
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