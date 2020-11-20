Собачник обнаружил труп в лесопарке Энгельса

Тело мужчины было найдено в лесу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В лесопарке «Лесной» Энгельса найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружил вечером 19 ноября местный житель.

Мужчина выгуливал собаку и в 3-х км вглубь лесопарка увидел тело. Он вызвал полицию.

Следователи осмотрели погибшего, установлена его личность — ушедший из дома накануне вечером 49-летний мужчина.

Начата проверка, устанавливаются обстоятельства гибели человека.

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