Аткарский пленник: в Саратовской области мужчина сумел сбежать из погреба, где его заперли вымогатели

Мужчину заперли в погребе, но он сумел выбраться и сбежать от похитителей Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области двое местных жителей организовали похищение человека. Все произошло, как в голливудских боевиках — на улице засунули его в машину, отвезли в другой город, бросили в погреб и заперли. И точно так же, как в кино, герой сумел выбраться и сбежать. Теперь возбуждено уголовное дело.

Под подозрение попали: 32-летний Сергей А. и 30-летний Сергей Ч. — оба ранее не судимы и официально не трудоустроены. Жертвой стал их общий приятель — 30-летний Алексей О.

В СУ СКР области рассказали, что преступление было совершено утром 16 ноября 2020 года. По версии следствия, двое мужчин приехали из Аткарска на улицу Тархова в Саратове, напали на своего приятеля и затащили в салон машины ВАЗ-2111, принадлежавшей одному из них.

Они вернулись в Аткарский район, где сначала требовали деньги, которые Алексей был им должен, потом забрали 9,7 тыс. рублей, телефон, паспорт и заперли мужчину в погребе сарая частного дома на улице Горная деревни Андреевка. Лестницу из погреба они предусмотрительно вытащили.

Вечером мужчины забеспокоились, что похищенный может замерзнуть насмерть. Вернувшись в деревню из Аткарска, они обнаружили, что пленник сбежал, сумев как-то выбраться из закрытого погреба.

Естественно, что на свободе мужчина не стал мешкать, на попутках Алексей добрался до Саратова и позвонил в полицию. Вскоре подозреваемые были задержаны и признались. Возбуждено уголовное дело.

Интересная деталь: Алексей О. некоторое время назад отбывал срок в колонии. На свободе его дожидалась девушка. Приятели материально помогали даме, один даже отдал ей по просьбе заключенного свой автомобиль, также они регулярно переводили деньги товарищу в места заключения. Общая сумма долга, с учетом стоимости машины, составила порядка 160 тыс. рублей. После выхода на свободу мужчина не торопился возвращать деньги, а переехал в Саратов.

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