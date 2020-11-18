В Аткарске двое мужчин похитили своего друга и заперли в погребе

Мужчину держали в погребе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарске Саратовской области возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попали 30 и 32-летний местные жители.

По версии следствия, пока их 29-летний приятель отбывал наказание и сидел в колонии, они помогали его девушке и ему самому, оказывая материальную поддержку. Более того, один из них даже отдал ей свой автомобиль, когда их об этом попросил заключенный.

После выхода из колонии мужчина переехал в Саратов, чтобы начать тут новую жизнь и найти работу. Друзья напомнили ему о своей помощи и предъявили счет в сумме 160 тыс. рублей за машину и материальную поддержку.

Утром 16 ноября они приехали к дому на улице Тархова, где жил приятель. Там они сначала избили его, а потом затащили в салон машины. Похищенного привезли в село Аткарского района, заперли его в погребе сарая частного дома и уехали.

Впрочем, вечером они вернулись, опасаясь, что 29-летний мужчина замерзнет насмерть. Однако к тому времени он сумел выбраться из погреба и на попутках добрался до полиции, где подал заявление. Вскоре подозреваемых задержали.

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