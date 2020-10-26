В Саратове трое парней похитили с улицы девушку и держали ее в заложниках

Девушку заперли в помещении на улице Танкистов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело о похищении человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попали 18-летний парень и двое судимых юношей — 19 и 20-летний.
По версии следствия, 23 октября злоумышленники похитили 19-летнюю девушку на улице Московская. Они перевезли ее в помещение на улице Танкистов и заперли. Жертве удалось 24 октября добраться до своего телефона, который у нее отняли, и позвонить знакомому. Тот сообщил в полицию, и сотрудники ППС освободили заложницу.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения молодым людям.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.