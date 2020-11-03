Валерий Радаев нашел «Цефтриаксон» в аптеке Саратова

Валерий Радаев проверил саратовские аптеки Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вечером 3 ноября отправился в рейд по аптекам.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он проверил, имеются ли там нужные лекарства, на которые сейчас возник ажиотажный спрос.

Губернатор интересовался наличием востребованных лекарств Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Глава региона посетил аптечные пункты на улицах Степана Разина, Московская, Чернышевского. Ситуация складывалась по-разному.

Например, в первой точке ему рассказали, что некоторые противовирусные препараты, которые можно купить без рецепта, имеются в наличии. В то же время другие есть возможность оформить под заказ.

В аптеке на Московской ряда востребованных противовирусных лекарств не было, но зато нашелся аналог «Азитромицина». Поставка препарата ожидается завтра.

В некоторых аптеках найдены аналоги популярного антибиотика Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

«Цефтриаксон» был обнаружен в торговой точке на пересечении улиц Московская и Чернышевского.

- В аптеках специалисты должны доходчиво объяснять, какие аналоги лекарств имеются в наличии, давать рекомендации. Нам вместе надо найти решение, чтобы не было ажиотажного спроса, наладить поставки, сбалансировать ситуацию с лекарствами. С сегодняшнего дня в регионе по инициативе президента начинается доставка медикаментов пациентам, которые лечатся амбулаторно. Это также позволит снять нагрузку на аптеки и снизить ажиотаж, — отметил Валерий Радаев.

Радаев призвал найти решение для снижения ажиотажного спроса Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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