Жители Саратова безуспешно ищут лекарства в аптеках Фото: Екатерина Семенова

Жительница Саратова Наталья Бушуева обратилась в редакцию «Комсомольской правды» с историей о невозможности купить лекарства для больных родителей.

К сожалению, сейчас в нашем регионе это перестало быть чем-то из ряда вон, а превратилось в обыденное явление. Десятки аналогичных историй ежедневно выкладывают люди в соцсети, суть сводится к одному: в аптеках очень трудно найти противовирусные препараты, антибиотики.

Иногда приходится обойти несколько аптек, чтобы купить лекарство, а ведь время не ждет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Натальи Бушуевой с воспалением легких слегли оба родителя. Она не сумела добиться ни приезда врача, ни самостоятельно найти хоть какие-то лекарства.

- Во всем Саратове отсутствуют необходимые медикаменты для борьбы с ОРВИ и пневмонией, в частности, нет «Цефтриаксона» и его аналогов. Вчера мы не могли даже найти аспирин, — рассказала женщина.

Причем ситуация длится уже несколько дней, на координационном совете и оперативном штабе глава региона Валерий Радаев потребовал разобраться в ситуации. Были проверены аптеки — с лекарствами там действительно очень сложно — теперь официальный канал оперативного штаба ежедневно публикует данные, в какой аптеке можно купить то или иное наименование.

Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации с нехваткой препаратов Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Однако, как сообщают в Минздраве, данные берутся из открытых источников, аптечные сети не обязаны их публиковать, поэтому за актуальность никто не поручится.

Действительно, Наталья Бушуева поинтересовалась у фармацевтов нескольких аптек из списка, почему у них нет заявленного лекарства. Везде отвечали примерно одинаково: ничего не могут пояснить. В аптеке на Посадского уточнили, что названных препаратов не было уже давно.

- Сотрудники смеются над этими списками, — рассказала она.

По словам Натальи Бушуевой, она пыталась добиться ответа от Минздрава, но безуспешно. На совещаниях различного уровня звучит главная причина отсутствия лекарств: люди мгновенно раскупают их. Например, на корсовете 28 октября представители аптечных сетей рассказали, что меньше чем за неделю распродали несколько тонн лекарств. Валерий Радаев на это выразил своем мнение: люди занимаются самолечением, потому что не могут ни дождаться врача на дом, ни выстоять огромную очередь в поликлинике, ни просто получить грамотную консультацию о методах лечения. Он призвал фармацевтов разъяснять покупателям о возможности замены препаратов.

Фармацевты лишь разводят руками: лекарств нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, главный внештатный терапевт Минздрава Елена Гурьева предупредила, что антибиотики можно менять только после консультации с врачом.

- Время идет, медикаментов нет, мы теряем свое здоровье. Поэтому через данное обращение я хочу попросить помощи у всех СМИ в освещении реальной картины происходящего в Саратове и также обратиться ко всем саратовцам, которых коснулась данная ситуация: пожалуйста, обращайтесь и говорите о реальной происходящей ситуации. Потому что вместе возможно что-то изменить, — заявила женщина.

При этом сегодня президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечивать лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому. Регионам на эти цели должно быть выделено 10 млрд рублей. Кроме того, глава государства отметил, что в ряд регионов направят комиссии для проверок ситуации по коронавирусу.

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