В Минздраве Саратовской области опровергли предположения о второй волне коронавируса

Открытие дополнительного кол-центра по поручению губернатора для медицинских консультаций и вызова врача на дом не связано с волнами инфекции. Об этом заявил замминистра здравоохранения Денис Грайфер на брифинге 28 октября в Минздраве.

По его словам, не стоит говорить, что «идет вторая или не вторая волна» коронавируса. Есть факт подъема заболеваемости и рост количества пациентов. Решение о кол-центре было принято в том числе в связи с нарастанием паники у населения. Там будут работать специалисты, психологи. Это плановая работа, чтобы освободить поликлиническую службу от работы, которая в огромном объеме на них свалилась.

- Ни о какой второй волне суперинфекции речи пока не идет, — сказал Денис Грайфер.