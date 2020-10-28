Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 28 октября

Сегодня, 28 октября, в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в области опубликовали список лекарств в наличии в аптеках Саратова.
Данные с адресами распространило министерство здравоохранения региона.
В список входят противовирусные, антибиотики и анестетики.
.
.
.
.
.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.