Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 28 октября

Сегодня, 28 октября, в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в области опубликовали список лекарств в наличии в аптеках Саратова.

Данные с адресами распространило министерство здравоохранения региона.

В список входят противовирусные, антибиотики и анестетики.

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