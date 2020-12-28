В Саратовской области на 1.00 28 декабря зарегистрировано 274 случая коронавируса. Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 237 человек.Среди новых инфицированных 10 детей и 95 человек старше 60 лет.Больше всего новых случаев в Саратове — 121, Энгельсском районе — 29, Балаковском — 20, Балашовском — 15, Ртищевском — 11, Ершовском и Пугачевском — по 10.Снизилось количество заболевших с признаками ОРВИ, их только 64, а вот с пневмонией — 168, с бессимптомным течением — 42.Всего в регионе заразились 34 242 человека, а выздоровели — 29 280 человек.На 1.00 ночи 28 декабря известно о еще шести случаях смерти от коронавируса.Общее число погибших от новой коронавирусной инфекции с начала пандемии в Саратовской области достигло 394 человек.В региональном минздраве уточнили информацию об умерших пациентах.Среди новых жертв 61-летний, 58-летний и 72-летний мужчины и женщины 65, 67 лет и одна пациентка в возрасте 71 года. У всех были сопутствующие заболевания.Из-за этого пожилых пациентов с подозрением на коронавирус в Саратовской области теперь будут госпитализировать чаще, чем сейчас положено по врачебным инструкциям. Течение новой коронавирусной инфекции у них гораздо сложнее из-за наличия других заболеваний.Председатель правительства Роман Бусаргин 27 декабря на совещании с руководителями медицинских организаций заявил, что пожилым гражданам, в возрасте 65+, рекомендовали проходить лечение в стационаре даже в случаях, когда допустимо оставаться дома.