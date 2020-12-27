Пожилых пациентов с коронавирусом или подозрением на него будут госпитализировать чаще, чем сейчас положено по врачебным инструкциям. Такое поручение минздраву области дал председатель правительства Роман Бусаргин 27 декабря на совещании с руководителями медицинских организаций. По поручению губернатора, госпитализация этой категории пациентов взята под особый контроль.- У медиков особые опасения вызывает возрастная группа 65+. Течение новой коронавирусной инфекции у них гораздо сложнее из-за наличия других заболеваний.Сотрудникам скорой помощи даны указания, чтобы пожилым гражданам рекомендовали проходить лечение в стационаре даже в случаях, когда допустимо оставаться дома, - сообщил Бусаргин в своем Инстаграм по итогам совещания.