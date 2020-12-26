Саратовец Александр Студентов, который выдавал себя за сводного брата Дмитрия Рубинштейна ради избежания уголовной ответственности, получил срок.Напомним, Рубинштейна по ошибке отправили в колонию за хранение наркотиков. Сначала срок был условный, но гражданин не ходил отмечаться в полицию, потому что даже не знал о возбужденном деле. В итоге его отправили в колонию в марте 2020 года.Только в августе по его жалобе правоохранители выяснили обстоятельства случившегося и осужденного выпустили, а приговор отменили.Выяснилось, что на самом деле его родственник Александр Студентов 15 июня 2019 года договорился через мобильное приложение с неизвестным лицом о покупке веществ. Он перевел тысячу рублей, после чего получил адрес с закладкой.Александр Студентов забрал дозу в размере не менее 1,28 грамм, часть употребил, а другую хранил при себе, пока его не задержала полиция. Тогда и было возбуждено уголовное дело, но... в отношении Рубинштейна, ведь именем сводного брата представился задержанный. Суд приговорил его к условному сроку, но мужчина попросту не знал, что ему, например, запрещено выезжать из области, поэтому он нарушил ограничения. Тогда условное наказание было заменено реальным.Дмитрий сел в колонию, не понимая, что происходит, а реальный преступник, его сводный брат Александр, продолжил наслаждаться свободой и наркотиками. К счастью, жена заключенного начала бить тревогу, обращаться в СМИ, дело получило огласку, и в августе Дмитрия Рубинштейна выпустили.И вот новое задержание, на этот раз настоящего злоумышленника. 23 сентября 2020 года Александр Студентов снова договорился о покупке запрещенных веществ, за что отдал 1376 рублей. Забрать наркотики он не успел, ему помешала полиция.25 декабря Ленинский районный суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.Кроме того, также расследуются дела о фальсификации доказательств и привлечении заведомо невинного лица к уголовной ответственности.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.