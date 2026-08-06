В Энгельсе из-за пожара на мусорном полигоне создан оперативный штаб

Глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов прокомментировал ситуацию с крупным возгоранием на местном мусорном полигоне. По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина по факту происшествия направлены официальные обращения в природоохранную прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора.

«Ситуацию взял на личный контроль. Наша главная задача сейчас — обеспечить безопасность жителей близлежащих населенных пунктов и как можно скорее ликвидировать открытое горение», — заявил Максим Леонов.

Природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором проведут комплексную проверку полигона для установления причин возгорания, оценки экологического ущерба и соблюдения норм хранения отходов. По итогам проверки будет принято решение о мерах реагирования.

На месте инцидента организована работа оперативного штаба. В него вошли представители администрации района, сотрудники МЧС, профильные специалисты коммунальных служб и экологи. Штаб координирует действия пожарных расчетов и техники для скорейшей ликвидации огня.

Жителям рекомендуется не открывать окна, ограничить пребывание на улице вблизи полигона и использовать влажные маски при сильном задымлении. Данные о направлении ветра и концентрации вредных веществ в воздухе обновляются в режиме реального времени.

Официальные лица подчеркивают, что информация о пострадавших на данный момент не поступала. Ожидается, что первые результаты проверки надзорными органами будут представлены в течение ближайших суток. Редакция следит за развитием событий.