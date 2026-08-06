В июле в Саратовской области продолжилась плановая вакцинация животных

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В июле в регионе продолжились плановые мероприятия по вакцинации животных и исследованиям на особо опасные заболевания

В июле текущего года в регионе продолжился плановый цикл ветеринарно-профилактических мероприятий. Специалисты государственной ветеринарной службы провели работу по вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных против сибирской язвы, бешенства, классической чумы свиней и ящура. Так, в июле было вакцинировано 38,7 тысячи сельскохозяйственных животных от бруцеллеза, 47 тысяч животных — от бешенства, 80,6 тысячи — от сибирской язвы, 207 тысяч — от ящура и 10 тысяч — от классической чумы свиней.

Параллельно велись плановые диагностические исследования биологического материала на особо опасные заболевания. Отбор проб осуществлялся непосредственно на животноводческих фермах, в личных подсобных хозяйствах граждан, а также в дикой природе. Так, за текущий месяц было проведено более 3,8 тысячи исследований на лейкоз крупного рогатого скота, более 9,5 тысячи исследований на туберкулез и 5 тысяч — на бруцеллез. Положительных результатов исследований выявлено не было.

«По результатам лабораторных анализов карантинные штаммы возбудителей не выявлены, эпизоотическая обстановка в области остается стабильной и контролируемой. В августе работа будет продолжена с упором на завершение цикла вакцинаций перед переходом к зимне-стойловому содержанию», - отметил начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области