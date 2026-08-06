Роман Бусаргин взял на личный контроль тушение пожара на мусорном полигоне

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин дал жесткие поручения по ликвидации крупного возгорания на мусорном полигоне в городе Энгельсе. Ситуация, при которой дым от свалки накрывает город уже третий день подряд, потребовала оперативного вмешательства главы региона.

Для скорейшей локализации очага Роман Бусаргин распорядился: привлечь дополнительную тяжелую технику, обеспечить непрерывный режим работы. На месте происшествия находится профильный заместитель председателя правительства Василий Котов. За ним закреплены вопросы координации всех задействованных служб.

Главе Энгельсского района Максиму Леонову поручено организовать работу оперативного штаба непосредственно на территории полигона. Кроме того, районная администрация должна направить официальные обращения в связи со сложившейся экологической ситуацией в Управление Роспотребнадзора и природоохранную прокуратуру для оценки ущерба воздуху и возможного выявления виновных.

Напомним, пожар на энгельсском межмуниципальном полигоне ТКО начался еще вечером 2 августа. Несмотря на то что изначально на месте работало восемь единиц техники (мультилифт с пожарной емкостью, экскаваторы и бульдозеры), полностью потушить тлеющие отходы не удается. Жители Энгельса и Саратова жалуются на сильный запах гари и смог, висящий над городом.