В Саратове скончался ветеран МЧС Анатолий Абрамович

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

5 августа 2026 года на 77-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни полковник запаса, ветеран МЧС России Анатолий Леонидович Абрамович. Его имя хорошо известно нескольким поколениям саратовцев — именно благодаря его стараниям культура безопасности жизнедеятельности стала частью школьной программы в области.

Окончив Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Анатолий Леонидович посвятил жизнь служению Родине. В разные годы он был инженером-испытателем химического оружия на станции Сенная, преподавал тактику в военных училищах Саратова и Уфы. Позднее связав свою судьбу с гражданской обороной и МЧС России, он нашел свое истинное призвание — работу с молодежью.

Более 20 лет в «чрезвычайном ведомстве» полковник Абрамович занимался пропагандой знаний ОБЖ. Для него это была не просто должностная обязанность, а миссия.

Малыши-дошколята, школьники, студенты — всем им Анатолий Леонидович ежедневно передавал свой неоценимый опыт в ходе открытых уроков, мастер-классов, олимпиад и соревнований «Школы безопасности».

По его инициативе и при непосредственном участии в школах региона сегодня функционируют более 80 специализированных классов: «Юный пожарный», «Юный спасатель», «Юный водник» и «Юный турист-спасатель». Создано 60 профильных групп в среднеспециальных учебных заведениях и 6 групп в вузах.

Благодаря его работе тысячи детей знают, как действовать при пожаре, оказать первую помощь и выжить в условиях природной среды.

Проститься с Анатолием Леонидовичем Абрамовичем могут все желающие 7 августа 2026 года в 11:30 во дворе ПСЧ-1 (г. Саратов, Соборная площадь, д. 7).

Коллеги по чрезвычайному ведомству, ученики и их родители выражают глубокие соболезнования семье полковника. Светлая память о человеке, который научил целые поколения быть готовыми к любой опасности, навсегда останется в сердцах благодарных земляков.