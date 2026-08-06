Володин: До конца года в городе Хвалынске построят новую больницу

Фото: Соцсети

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил город-курорт Хвалынск, где проинспектировал ход строительства нового здания Центральной районной больницы (ЦРБ). Объект возводится при его личной поддержке. По словам спикера парламента, современное медучреждение будет введено в эксплуатацию до конца текущего года.

От аварийного корпуса к высокотехнологичному центру

Решение о строительстве новой больницы было принято после многочисленных обращений врачей и жителей. Старый корпус находился в удручающем, практически аварийном состоянии и не позволял оказывать качественную медицинскую помощь.

Новое здание ЦРБ призвано кардинально изменить ситуацию:

Комфорт для пациентов: палаты рассчитаны на одно или два места, оснащены индивидуальными удобствами.

Современная база: учреждение получит новейшее диагностическое оборудование и необходимую инфраструктуру, включая лифты для маломобильных граждан.

Чтобы закрепить медицинских специалистов в районе и решить проблему с их переездом, ранее при поддержке Вячеслава Володина для сотрудников ЦРБ был построен многоквартирный дом на 20 служебных квартир.

Кадры решают все: создание образовательного кластера

Одной из главных тем визита стала подготовка среднего медицинского персонала. Учитывая специфику Хвалынска как города-курорта с санаториями, реабилитационными центрами и горнолыжным комплексом, региону требуются специалисты широкого профиля.

«У нас с вами большой дефицит кадров среднего, младшего медицинского персонала. И когда мы говорим о Хвалынске, у нас здесь с вами санатории, реабилитационные центры, горнолыжный курорт — все это требует подготовки специалистов», — отметил Вячеслав Володин.

Для решения этой задачи уже в следующем году планируется открыть новые факультеты в колледже при Предуниверсарии Лицей-интернат №64. Там начнется обучение по направлениям «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Будущие медсестры и фельдшеры смогут проходить практику буквально через дорогу — в стенах новой хвалынской больницы, а практикующие врачи получат возможность совмещать работу с преподаванием.

Реализация этого плана потребует расширения материально-технической базы учебного заведения. Вячеслав Володин подчеркнул необходимость найти решение и отремонтировать здание, расположенное рядом с лицеем-интернатом, для размещения новых образовательных площадок.