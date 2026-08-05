Дополнительные объемы и отмена лимитов: власти стабилизируют ситуацию на топливном рынке

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Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что правительство совместно с нефтяными компаниями приняло меры для поддержки независимых автозаправочных станций (АЗС). Регионы, где преобладают частные заправки, столкнулись с трудностями в обеспечении населения бензином и дизельным топливом. Для решения этой проблемы вертикально интегрированные компании (ВИНК) начнут постепенно насыщать рынок через региональных операторов.

Механизм поставок

По словам Александра Новака, особое внимание властей было приковано к территориям, где сохраняются локальные дефициты. «Договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать [рынок], в том числе независимые заправки», — заявил вице-премьер по итогам совещания о ситуации на внутреннем топливном рынке.

При этом крупные нефтяные холдинги уже выполнили первоочередную задачу: аграрии получили необходимые объемы горючего для проведения сельскохозяйственных работ в августе. Сами ВИНК обеспечивают максимальные объемы производства и снимают внутренние ограничения на продажу топлива на своих фирменных станциях.

Причины дефицита и реакция ФАС

Перебои с поставками возникли весной текущего года. Одной из главных причин вице-премьер называл частичный выход из строя мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после атак беспилотников. Несмотря на то, что производственные мощности в стране позволяют полностью покрывать внутренний спрос, логистические цепочки временно нарушились.

На фоне этих сложностей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) жестко отреагировала на попытки необоснованного завышения цен. Ведомство завело антимонопольные дела против ряда операторов АЗС. Ранее Российский топливный союз также направлял обращения в правительство, указывая, что мелкооптовая продажа топлива частным сетям ведется по ценам в 1,5–2 раза выше биржевых индикаторов, а отгрузки предоплаченных партий задерживаются.

Стабилизация рынка

Меры правительства дают результат. Как отметил Александр Новак еще 21 июля, в ряде регионов снимаются ограничения, сокращаются очереди за топливом и увеличивается число работающих колонок.

Крупнейшие игроки подтверждают тренд на стабилизацию. Например, сеть АЗС «Газпром нефть» одной из первых объявила об отмене лимитов на объем отпуска топлива в бак или канистры в 13 регионах страны, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Президент Владимир Путин ранее охарактеризовал текущие трудности на топливном рынке как временные, подчеркнув, что они не способны оказать критического влияния на общую экономическую ситуацию в России.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" в Саратове писала, что независимые АЗС заявили о сложностях с приобретением топлива в оптовом звене.