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НовостиОбщество5 августа 2026 18:28

Детский омбудсмен навестила пострадавшего при атаке БПЛА подростка

16-летний Данила из Энгельса получил сотрясение мозга при атаке дронов
Источник:kp.ru
Фото: ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

Фото: ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

Несколько дней назад в Саратовскую областную детскую клиническую больницу поступил 16-летний подросток из Энгельса. Во время атаки беспилотников мальчик получил черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга.

Сейчас врачи нейрохирургического отделения делают всё возможное, чтобы Данила как можно быстрее оправился после физической и психологической травмы. Состояние пациента оценивается как стабильное, лечение продолжается.

Сегодня подростка навестила уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Юлия Васильева вместе с главным врачом больницы Натальей Троицкой. Они расспросили Данилу о самочувствии и дальнейших жизненных планах. Парень рассказал, что в сентябре планирует поступать в профессиональное училище. Юлия Анатольевна вручила ему денежный сертификат в популярный спортивный магазин.