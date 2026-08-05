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НовостиОбщество5 августа 2026 15:57

В Екатериновском районе строится крупяной завод за 500 млн рублей

Пусконаладочные работы уже провели на производственных линиях
Источник:kp.ru

В Екатериновском районе Саратовской области продолжается строительство крупяного завода, инициатором которого выступает ООО «Андреевка». Инвестиционный проект оценивается в 500 миллионов рублей и рассчитан на 2025–2028 годы. После выхода на полную мощность на предприятии будет создано 30 новых рабочих мест. Как отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко, реализация проекта позволит усилить экономический потенциал района и увеличить налоговые поступления в бюджет.

На сегодняшний день на производственных линиях уже проведены пусконаладочные работы. Завершено возведение здания для размещения второй линии по производству крупы. Параллельно ведётся расчистка территории под строительство здания третьей производственной линии. Администрация Екатериновского района оказала инвестору содействие в подборе площадки для реализации проекта.

Новый завод станет важным звеном в развитии агропромышленного комплекса региона. Он позволит увеличить переработку местного сырья и создать дополнительные рабочие места. Проект находится на контроле министерства инвестиционной политики.