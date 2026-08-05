В Хвалынске пройдёт юбилейный фестиваль «Хвалынские этюды Петрова-Водкина»

С 12 по 23 августа в Хвалынске пройдёт юбилейный X Всероссийский фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина». За десять лет событие стало одним из самых значимых культурных проектов Саратовской области, закрепив за родиной художника статус центра изобразительного искусства.

В рамках Года единства народов России фестиваль соберёт художников со всей страны. Студенты и преподаватели из Казани, Пензы, Самары, Астрахани, Воронежа, Ростова-на-Дону, а также ведущих творческих вузов — ВГИКа, МГАХИ имени Сурикова, Санкт-Петербургской академии художеств, члены Российской академии художеств — будут работать на пленэрах.

Оргкомитет уже утверждает маршруты, темы дискуссий, программу мастер-классов и круглых столов.