Производство автотранспорта в области выросло на 14%

В Саратовской области за первое полугодие 2026 года производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов выросло на 14%. Общий объём отгруженной продукции превысил 1,5 млрд рублей. Ключевой драйвер роста — ООО «Энгельс Свечи зажигания». Предприятие сохраняет лидерство и расширяет мощности.

В компании реализуется крупный инвестпроект до 2029 года. Разрабатываются инновационные свечи для авто-, сельхоз- и промышленного сектора. Новые изделия создадут с применением электропрочных керамических материалов и стеклогерметиков.

Рост производства в этом секторе — важный показатель развития промышленности региона. Энгельсский завод становится флагманом не только области, но и отрасли в целом.