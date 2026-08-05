Уборочная кампания в Саратовской области приближается к экватору

Уборочная кампания в Саратовской области идёт активными темпами. К сегодняшнему дню обмолочено 902,6 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 43,1% от плана. Собрано 2 миллиона 752 тысячи тонн зерновых. На полях убирают пшеницу, рожь, ячмень, тритикале, овёс, горох, чечевицу, нут и горчицу.

По темпам уборки лидируют аграрии Энгельсского района — здесь обмолочено более 80% посевных площадей. Более 70% убрали в Ровенском, Советском, Озинском и Дергачевском районах. Лидеры по валовому сбору — Энгельсский (218 тыс. тонн) и Ершовский (206 тыс. тонн) районы. В овощеводческих хозяйствах накопано 463 тонны картофеля и собрано более 4 тысяч тонн овощей.

Работы продолжаются. Сельхозпроизводители стремятся завершить уборку в оптимальные сроки, чтобы сохранить урожай и подготовиться к посевной следующего года