Саратовская театральная школа приняла 35 юных талантов

В Саратовской государственной консерватории имени Собинова завершился набор на театральные специальности. В 2026 году конкурс достиг восьми человек на одно бюджетное место, что свидетельствует о высоком интересе к театральному образованию. По итогам отбора студентами Театрального института стали 35 абитуриентов. Обучение они будут проходить в историческом корпусе на улице Рабочей, 23.

Большая часть набора — 22 человека — зачислена в мастерскую артистов драматического театра и кино под руководством народного артиста РСФСР Григория Аредакова. Педагогами выступят Виктор Мамонов и Татьяна Родионова. Ещё 13 студентов будут обучаться актёрскому мастерству артиста театра кукол в мастерской Романа Сопко и Антона Черепанова.

Приёмная кампания завершена. Театральный институт готов принять новых студентов, которые продолжат славные традиции саратовской театральной школы. Желаем юным талантам успехов в учёбе и творчестве!