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НовостиОбщество5 августа 2026 14:55

Открылся сезон охоты с собаками на боровую и полевую дичь

Выдано 2258 разрешений на добычу пернатой дичи
Источник:kp.ru
Фото: ru.freepik.com

Фото: ru.freepik.com

Сегодня в Саратовской области открывается сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь (куропатка, перепел, вяхирь, вальдшнеп) с легавыми собаками, ретриверами и спаниелями, имеющими справку о происхождении. Сезон продлится до 1 января. Сейчас продолжается охота на болотно-луговую дичь, а с 22 августа стартует сезон на водоплавающую дичь и охота без собак на все виды пернатых.

Основные правила: охота с одной собакой проводится с участием не более трёх охотников, каждый должен иметь охотничий билет, разрешение, документы на оружие и путевку (для закреплённых угодий). Комитет уже выдал 2258 разрешений (1568 через Госуслуги). Разрешения действуют на угодья одного района, госпошлина — 650 рублей.