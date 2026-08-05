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НовостиОбщество5 августа 2026 14:12

Балашовские казаки провели патриотический интенсив для 250 школьников

Казаки из Балашова организовали патриотическое мероприятие для школьников
Источник:kp.ru

Балашовское станичное казачье общество провело масштабное патриотическое мероприятие для 250 школьников из восьми муниципалитетов области. Выездной интенсив прошёл в лагере «Колос» в рамках проекта «Растим патриотов», поддержанного грантом правительства. После поднятия флага и гимна ребята разделились на группы и под руководством казаков-наставников изучали историю, традиции, оружие и основы безопасности.

В программе были секции по фланкировке шашкой, тактической медицине и оказанию первой помощи, а также командная эстафета. Это уже третий казачий лагерь в этом сезоне, до конца лета запланировано ещё два выезда.

Министр внутренней политики Александр Милованов отметил: «Ребята получают не только теорию, но и практические навыки. Формат живого общения с наставниками и передача опыта — именно такие подходы сегодня востребованы в молодёжной среде. Правительство поддерживает проекты по сохранению казачьих традиций и патриотическому воспитанию».