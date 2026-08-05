Гость из Ростова украл 25 тысяч с карты знакомой в Балашове

В полицию Балашова обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением о краже денег с её банковской карты. Женщина сообщила, что с её счёта пропали 25 140 рублей, и в краже она подозревает знакомого — 42-летнего жителя Ростова-на-Дону, который приехал в Балашов и остановился в гостинице. Во время встречи заявительница ненадолго отлучилась, а когда вернулась, обнаружила пустой банковский счёт.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого в отдел полиции. Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, признался, что подсмотрел пароль от банковского приложения, пока женщина вводила его, и позже перевёл деньги на свой счёт. Похищенные средства он уже потратил.

Следователем МО МВД «Балашовский» возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ