В регионе формируют стратегию развития медицины до 2030 года

Продолжается работа по формированию стратегий развития Саратовской области в разрезе отдельных отраслей. На очередном совещании детально обсудили концепцию решения ключевых задач в медицине до 2030 года. Важнейшими блоками региональной медицины определены нормализация работы учреждений, модернизация материально-технической базы, решение кадрового вопроса, развитие и внедрение современных технологий. В совокупности это имеет стратегическое значение для профилактики, своевременного выявления заболеваний и эффективного лечения.

Базовым направлением должно стать укрепление районных больниц и поликлиник — ключевого звена системы здравоохранения региона. Их развитие неразрывно связано с развитием территорий, поэтому необходимо обеспечить жителям максимально широкий спектр услуг на месте в адекватные сроки. Однако в этом направлении есть недоработки. Яркий пример — Советская районная больница, где накопилось много проблем, на которые обращали внимание местные жители, но руководство учреждения их игнорировало. Причём большая часть вопросов касается именно организации работы, а не технического оснащения. Исправить ситуацию поручено лично профильному министру.

В ближайшее время руководство министерства здравоохранения области должно посетить все районные больницы. Итогом станет формирование паспортов по каждому учреждению с отметкой как положительных моментов, так и проблем. При этом обязательно должно быть учтено мнение пациентов. Исходя из этого, будет планироваться дальнейший путь развития каждой организации. Региональные власти намерены кардинально улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения.