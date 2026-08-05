В регионе ещё одно предприятие повысит производительность труда

Многопрофильная инженерно-техническая компания ООО «Техно-Сфера» стала новым участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие поставляет оборудование для крупных инфраструктурных проектов по всей стране и занимается сервисным обслуживанием промышленной трубопроводной арматуры и электроприводов. Цель участия в проекте — ежегодный рост производительности труда на 5% в ближайшие три года.

Всего участниками федерального проекта стали уже 110 предприятий региона. Компании комплексно работают над повышением эффективности рабочих процессов, добиваясь роста выработки и снижения издержек с помощью методик бережливого производства. Проект даёт возможность оптимизировать производственные цепочки и внедрять современные управленческие решения.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика» и будет действовать до 2030 года. Подробнее о возможностях участия можно узнать на платформе производительность.рф.