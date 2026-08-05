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НовостиОбщество5 августа 2026 12:53

Культурное лето: 20 тысяч мероприятий для детей в области

Библиотеки провели 6 тысяч встреч с детьми
Источник:kp.ru

Учреждения культуры Саратовской области активно работают с детьми и подростками летом 2026 года. В центре внимания — Год единства народов России, 81-я годовщина Победы, 65-летие первого полёта человека в космос, патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Библиотеки провели около 6 тысяч мероприятий с участием более 140 тысяч человек, дома культуры — свыше 14 тысяч для более 300 тысяч детей и подростков.

В программе: игровые программы, мастер-классы, квесты, экскурсии, литературные фестивали и выездные читальные залы. Музеи проводят тематические экскурсии, театры выезжают в детские лагеря, кинозалы показывают фильмы на льготной основе. Особое внимание — инклюзивным проектам и детям с ОВЗ. Для отдалённых районов работают библиобусы и автоклубы.

«Летняя кампания создаёт для детей содержательную, безопасную и развивающую среду, где каждый может расширить кругозор и проявить творческие способности», — отметила министр культуры Наталия Щелканова. Информация о программах — на сайтах и в соцсетях учреждений.