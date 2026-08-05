В Балакове женщина вырвала сумку у пенсионерки с нарушениями ОДА

В Балакове полицейские раскрыли грабёж женской сумки. Днём 1 августа 67-летняя местная жительница с нарушениями опорно-двигательного аппарата направлялась из магазина по улице Менделеева. К ней подошла неизвестная женщина и предложила помощь. Пенсионерка согласилась и передала ей свою сумку. Пройдя немного, незнакомка неожиданно бросилась бежать и скрылась. В сумке находились 5300 рублей. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.

Личность и местонахождение злоумышленницы установили сотрудники уголовного розыска. Ею оказалась 38-летняя местная жительница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. Похищенные деньги она потратила на приобретение спиртного. Женщина призналась в содеянном и пояснила, что действовала импульсивно.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Полиция напоминает: не передавайте свои вещи незнакомым людям, даже если они предлагают помощь. В случае необходимости лучше обратиться к сотрудникам полиции или прохожим, вызывающим доверие.