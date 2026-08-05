В Саратове открылся спортзал для ветеранов СВО на базе школы «РиФ»

В Саратове на базе спортивно-адаптивной школы «РиФ» открылся специализированный тренажёрный зал для участников специальной военной операции. Его работу оценила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что такие пространства помогают бойцам не только восстановить физическую форму, но и пройти реабилитацию, вернуться к активной жизни. Ветераны СВО занимаются вместе с молодыми людьми с инвалидностью, становясь для них примером силы духа.

Ветеран СВО, финалист программы «Наши герои» Сергей Пригода подчеркнул, что военнослужащим одинаково важны физическая и психологическая реабилитация. Новый зал оборудован специализированными тренажёрами, адаптированными для людей с ограничениями по здоровью. Занятия проводят квалифицированные тренеры. Также ветеранам доступны массаж, гидромассаж, инфракрасная сауна и терапевтические ванны.

Открытие зала — важный шаг в поддержке участников СВО. Реабилитационные услуги помогают быстрее адаптироваться к мирной жизни и сохранять активность.