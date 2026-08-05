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НовостиОбщество5 августа 2026 11:37

Гостиный двор в центре Саратова доступен для инвесторов

Объект культурного наследия можно приспособить под бизнес
Источник:kp.ru

В центре Саратова доступен для реализации инвестиционного проекта объект культурного наследия — «Гостиный двор» на улице Кутякова, 12.

Комплекс входит в ансамбль усадьбы купца Баринова, построен в конце XIX века на пересечении Цыганской и Мясницкой улиц, рядом с Хлебной площадью.

Благодаря расположению в историческом центре и значительной площади здание может быть приспособлено под общественно-деловые, торговые, гостиничные, ресторанные или культурно-креативные проекты. Подробности — на платформе ДОМ.РФ.