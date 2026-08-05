За сутки в Саратовской области произошло 16 пожаров

За прошедшие сутки в Саратовской области произошло 16 пожаров. Из них 9 раз горел мусор и сухая растительность. В Саратове на 7-м Динамовском проезде огнём повреждены баня и деревянная надворная постройка на площади 84 кв. м, работали 2 пожарных расчёта. В Энгельсе на проспекте Строителей горел мотоцикл. В посёлке Возрождение Хвалынского района огонь уничтожил дровник и сарай, внутри находились куры — 17 птиц погибли, площадь пожара — 80 кв. м.

В Энгельсе на улице Марии Расковой пожар произошёл в гараже на 48 кв. м, внутри находились 2 легковых автомобиля. В Саратове на Колхозной площади загорелся электросамокат, на улице Аэропорт — легковой автомобиль на 2 кв. м. В Ртищеве на улице Красная горел гараж на 12 кв. м.

На всех пожарах работали пожарные расчёты, причины возгораний устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.