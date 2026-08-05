Железнодорожные перевозки: новые правила с сентября

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила перевозок пассажиров на железнодорожном транспорте. Теперь при оформлении билета на поезд дальнего следования пассажир обязан указать номер телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об отмене, задержке или замене состава. Также упрощается процедура возврата пригородных билетов.

Для граждан, использующих кресла-коляски, сохраняется приоритетное право бронирования. Часть процедур станет доступна с использованием электронных сведений об инвалидности. Изменения направлены на повышение качества обслуживания и развитие цифровых сервисов.

Новые правила делают железнодорожный транспорт доступнее для всех категорий граждан.