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НовостиОбщество5 августа 2026 11:29

В Саратове водитель питбайка сбил инспектора ДПС

Наезд на инспектора ДПС: задержан водитель питбайка
Источник:kp.ru

В Саратове полицейские задержали водителя питбайка, который совершил наезд на инспектора ДПС при попытке скрыться. Инцидент произошёл вечером 4 августа у торгового центра на улице Усть-Курдюмской. Водитель не выполнил требование об остановке и попытался уехать, а затем сбил сотрудника полиции.

Задержанным оказался 27-летний ранее судимый местный житель. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Инспектор ДПС госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).