В Саратове водитель питбайка сбил инспектора ДПС

В Саратове полицейские задержали водителя питбайка, который совершил наезд на инспектора ДПС при попытке скрыться. Инцидент произошёл вечером 4 августа у торгового центра на улице Усть-Курдюмской. Водитель не выполнил требование об остановке и попытался уехать, а затем сбил сотрудника полиции.

Задержанным оказался 27-летний ранее судимый местный житель. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Инспектор ДПС госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).