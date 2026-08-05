Супруги из Екатериновского района перевели мошенникам 847 тысяч рублей

В Екатериновском районе супруги перевели мошенникам все свои сбережения. В полицию обратилась 66-летняя жительница района, которая рассказала, что в конце июля ей позвонил неизвестный. Собеседник сообщил, что её персональные данные стали известны злоумышленникам, и убедил перевести имеющиеся сбережения на «безопасный» счёт. В течение почти двух недель женщина и её муж через банкомат переводили деньги на указанные номера счетов. Общий ущерб составил 847 тысяч рублей.

Примечательно, что ранее потерпевшая уже была проинформирована сотрудниками полиции о подобных мошеннических схемах, однако это не уберегло её от обмана. Злоумышленники использовали классическую тактику психологического давления, играя на страхе потери денег. По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Полиция вновь предупреждает: если вам поступил звонок от незнакомца или подозрительное сообщение — немедленно прервите разговор и не реагируйте на предложения. По любым вопросам, связанным с финансами, обращайтесь в свой банк по номеру телефона, указанному на официальном сайте или на обороте платёжной карты.