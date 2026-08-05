В Саратове чествовали золотых юбиляров — полвека вместе

Фото: Дворец бракосочетаний

Во Дворце бракосочетаний Саратова чествовали золотых юбиляров — Александра и Ольгу, которые прожили вместе полвека. Их история началась летом 1974 года в парке Горького. Он — курсант ракетного училища, приехавший на каникулы, она — девушка с фотоаппаратом в руках, гулявшая с подругой. Заметив статного военного, девушки попросили его сфотографировать их, а затем вместе покатались на лодке и пошли на аттракционы. Подруга, заметив симпатию, купила только два билета и тактично удалилась.

Александр проводил Олю домой и узнал её адрес. После отъезда во Владикавказ писал ей письма и стихи, которые даже были опубликованы в союзном журнале. Свадьбу решили сыграть в конце июля 1976 года дома — для торжества пришлось выносить всю мебель, а танцевать на улице. После окончания училища Александра распределили на Урал, затем в Глазов, позже он учился в военно-инженерной академии в Москве и в народном университете искусств, так как хорошо рисовал.

В 90-х чета вернулась в Саратов. Александр Николаевич стал преподавателем военно-инженерной подготовки в военном училище, не бросив и живопись. Среди его картин — полотна о Саратовской земле, Волге, подвигах земляков. Сегодня он полковник МВД в отставке, директор военного музея Росгвардии, заслуженный художник МВД. Ольга Ивановна — хранительница домашнего очага и «золотого» счастья. У юбиляров трое детей и трое внуков.